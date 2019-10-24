صراع الهروب .. عنوان مواجهة ضمك والرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

سيكون الهروب من قاع الترتيب عنوانا للمباراة التي تجمع ضمك والرائد اليوم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

يمتلك ضمك 4 نقاط من أصل فوز وحيد وتعادل وخمس خسائر، ويعد الأكثر استقبالا للأهداف بواقع 16 هدفا، ويأمل نور الدين زكري المدرب الجديد خلفا للمدرب السابق كوكي تحقيق الفوز في أول إطلالة له.

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في المقابل، يود الرائد الوقوف على قدميه بقيادة الألباني بيسنيك هاسي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضمك للابتعاد عن مؤخرة الترتيب، فالرائد يحتل المركز الـ14 بفوز وحيد و3 خسائر وتعادلين بواقع 5 نقاط.

يشار إلى الفريقين خسرا الجولة الماضية أمام قطبي العاصمة الهلال والنصر، وتبقى مباراة مؤجلة للرائد أمام غريمه التقليدي التعاون.

يذكر أن هذه المواجهة هي الأولى للفريقين في دوري المحترفين.