جدة تطلق بطولة السعودية للأوتوكروس اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إطلاق الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا «للأوتوكروس» على حلبة «ذا تراك»، ابتداء من الـ7.30 من مساء اليوم، بمشاركة أكثر من 65 متسابقا من الأبطال والمواهب الجديدة، والتي تهدف إلى إثبات وجودها وإبراز مهاراتها في هذه البطولة.

وأشار إلى أن أولى جولات البطولة تنطلق من مدينة جدة لاكتشاف أسرع سائق فيها، مؤكدا أن السباق له شعبيته على مستوى العالم العربي، وتنظم له بطولات على مدار العام، وهذه أولى خطوات الراغبين في الانضمام إلى عالم رياضة السيارات، خصوصا أنها لا تكلف مبالغ باهظة لممارسيها.

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من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل «لا بد أن نوفر سباقات مختلفة تناسب إمكانات هواة رياضة السيارات وممارسيها، وسباقات أوتوكروس واحدة من أهم السباقات التي تضع السائقين على عتبة الخطوات الأولى لاكتشاف مهاراتهم وتطويرها، لذلك قررنا إطلاق هذه البطولة من 3 جولات على أمل أن نتوسع بجولاتها الموسم المقبل».

وأضاف: لقد قمنا بالإعداد لدراسات كثيرة حول الاهتمام برياضة السيارات، وكان لا بد من إيجاد قاعدة أساسية من المواهب الشابة لفتح المجال لها للانضمام إلى عالم رياضة السيارات، وترغب في إطلاق سباقات على المستوى المحلي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لنقل ولع الشباب وإبراز مواهبهم في الأماكن والحلبات المعدة خصيصا لمثل هذه الأنشطة.

فئات البطولة الخمس: