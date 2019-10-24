النصر والأهلي .. أقوى مواجهات ممتاز السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتقي فريق النصر بنظيره الأهلي عند الرابعة من مساء اليوم في الرياض ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة السلة، ساعيا لمواصلة عروضه القوية وصدارة الترتيب، وفي المقابل يبحث الأهلي عن الفوز الأول له في المسابقة.

وفي التوقيت نفسه بالأحساء يستضيف الفتح الذي يسعى للاستمرار بدون خسارة والمنافسة على الصدارة نظيره الهلال الذي يبحث عن الفوز الأول بعد خسارتين.

وفي جدة يلتقي الاتحاد بنظيره الشروق عند الرابعة عصرا، في ظروف متشابهة مع النصر والفتح بتحقيقه فوزين والمنافسة على صدارة الترتيب.