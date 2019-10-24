فتح: الانقلابيون عمموا ثالوث الفقر والجهل والمرض باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - روما

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية تسببت في كارثة إنسانية حقيقية على الشعب اليمني، حيث أصبح أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية مختلفة، أي 80% من تعداد السكان.

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وقال فتح خلال مشاركته في اللقاء الموسع الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما ونظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وشارك فيه ممثلون من منظمات الأمم المتحدة ومن برنامج الأغذية العالمي وممثلون عن البرلمان الإيطالي إن الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم والجهود في ظل استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في محاصرة عدد من المحافظات ووضع العراقيل أمام العملية الإنسانية.

وأشار إلى أن الحوثيين بانقلابهم على الدولة عمموا ثالوث الفقر والجهل والمرض من جديد على كامل اليمن كما فعلوا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم، لأن مشروعهم الطائفي المسير إيرانيا غير قابل للحياة بدون ذلك الثالوث البغيض، فعم الفقر بالاستيلاء على موارد الدولة وتسخيرها لصالحهم ولتمويل آلة الحرب، وعم الجهل بعد تحويلهم المدارس إلى متارس واستبدالهم المنهج التعليمي بمنهج طائفي، وكانت آخر جرائمهم الدعوة لإغلاق المدارس هذا العام وإرسال الطلاب والأطفال إلى جبهات القتال، إمعانا في نشر الجهل وعسكرة المجتمع. وانتشرت الأمراض والأوبئة بسبب تعمدهم تدمير النظام الصحي وتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية.

أرقام مفزعة عرضها فتح