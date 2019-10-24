1.7 مليون عداد مياه ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد عدادات المياه الذكية المركبة بنهاية سبتمبر الماضي أكثر من 1,7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، تمثل نسبة 87% من مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع عام 2020م.

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وأوضحت شركة المياه الوطنية في بيان أمس أنها نجحت في إكمال دائرة الربط الالكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1.1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة «مجمعات القراءات»، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه الوطنية وربطها آليا بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وذكرت أن الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز التواصل والإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل، مؤكدة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك تأكيدا على جهود الشركة ونجاح استراتيجيتها التطويرية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في تطبيق أعلى معايير الجودة، ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحول الرقمي لمنظومتها المائية.