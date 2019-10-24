130 ألف زائر لمعارض «وعي مالي أكثر» في 14 مدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» فعاليات حملتها التوعوية تحت شعار «وعي مالي أكثر»، والتي امتدت لخمسة أسابيع عبر فروعها في مناطق المملكة من خلال معارض توعوية شملت نحو 30 مركزا تجاريا في 14 مدينة. وقد تجاوز إجمالي زوار تلك المعارض بمختلف فئاتهم أكثر من 130 ألف زائر وزائرة.

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وجاءت الحملة، التي استهدفت أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع, ضمن جهود «ساما» المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور، حيث سعت المؤسسة من خلال تلك المعارض، التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل مرتادي المراكز التجارية، إلى رفع الوعي المالي والمعرفي لجميع شرائح المجتمع، والتعرف على خصائص العملة الوطنية والعلامات الأمنية الظاهرة للتعريف بالورقة السليمة.

كما استهدفت الحملة تعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع فئات العملة المعدنية بجميع فئاتها، والتشجيع على استخدامها في التعاملات اليومية، إلى جانب تنمية ثقافة الادخار وتعزيزها خصوصا لدى الأطفال من خلال تهيئة ركن خاص بهم الذي شهد تفاعلا كبيرا من الأطفال في فعالية الرسم والتلوين، قدم من خلالها كراسات للرسم وأكثر من 70 ألف نسخة من مجلة «نقودي» التي تضمنت قصصا مصورة توعوية.

وسعت «ساما» كذلك إلى توعية عملاء الجهات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتوضيح قنوات التواصل التي أتاحتها المؤسسة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء ومعالجتها لدى الجهات المعنية واطلاعهم على حقوقهم المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية، إضافة إلى التوعية بنشاط الفوركس غير المرخص والحماية من الوقوع في الاحتيال المالي.