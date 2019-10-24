فتح التسجيل لرتبة جندي بالأمن العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل الكترونيا للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة «جندي» للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) ابتداء من بعد غد الأحد،الساعة العاشرة صباحا، وحتى الخميس 3 ربيع الأول المقبل الساعة العاشرة صباحا.