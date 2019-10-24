السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ مشاريع خدمية عدة في مدينة أبها بتكلفة إجمالية بلغت 31.284.540 ريالا. وأفاد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بأن المشاريع تشمل رصف وإنارة عدد من المخططات السكنية والحكومية منها مخطط 325 بمدينة الأمير سلطان بالمحالة، ومخطط 1244 خلف فرع بلدية مدينة سلطان، اللذان وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 40%.



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كانت هذه تفاصيل خبر 31 مليونا لسفلتة وإنارة مخططات سكنية في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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