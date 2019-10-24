أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على 7 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار غزيرة على خمس مناطق متفرقة من المملكة، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقتين أخريين.

وأوضحت الهيئة أنه استمرارا للتقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة اعتبارا من مساء أمس إلى غد ومن خلال المتابعة المتواصلة للمستجدات على حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العدية فإن التوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد أحيانا، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كلم في الساعة وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل، إضافة إلى منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية لتلك المناطق في محافظات الوجه وأملج وينبع والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية في حفر الباطن والقيصومة.

وأشارت إلى توقع هطول أمطار متوسطة على منطقتي القصيم ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية لرابغ وجدة، فيما تستمر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير والباحة وجازان في ذات الفترة.