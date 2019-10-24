61 ألف مستفيد من بوابة المستقبل بمدارس الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

كشفت إحصاءات بوابة المستقبل لمدارس الطائف المستهدفة، والبالغ عددها 80 مدرسة للبنين والبنات، عن تحقق إنجاز التفعيل لأكثر من 61 ألف مستفيد من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور.

وتأتي هذه الجهود، والتي تبذلها إدارة تقنية المعلومات بتعليم الطائف في تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية وتبادل الخبرات فيما يخص البوابة وتحفيز المشاركات للطلاب والطالبات في كل ما هو متاح لهم من إمكانات تقنية بشكل إيجابي ومفيد إضافة إلى إنجاز المشاريع والمبادرات النوعية، كما تساهم في توجيه طاقات الطلاب واستغلال مواهبهم وشخصياتهم إلى ما يثريها وينميها من خلال البرامج المتعددة في البوابة.