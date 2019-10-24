السعودية | سفير المملكة في لبنان: أجلينا 2088 سعودياً

شكرا لقرائتكم سفير المملكة في لبنان: أجلينا 2088 سعودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين مطار رفيق الحريري بلغوا منذ بدء الاحتجاجات 2088 شخصا.
وكانت السفارة السعودية في بيروت حذرت، الجمعة الماضي، المواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
كذلك أصدرت السفارة تنبيها عبر حسابها الرسمي في تويتر جاء فيه: "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات".
وفي نفس السياق، دعت وزارة الخارجية السعودية، مواطنيها في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحيطة، وحذرت السعوديين من السفر إلى لبنان حرصا على سلامتهم.
يذكر أن السفارة السعودية بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تأمين سلامة مواطنيها منذ اندلاع التظاهرات.
كذلك حذرت وزارة الخارجية السعودية المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى.
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