، "التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافدين ومكنهم من العمل لحسابهم الخاص بقطاع المقاولات في حائل ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن متستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين عدد من الوافدين من العمل باسم المؤسسة التابعة له، والتي تختص في نشاط المقاولات بمدينة حائل مقابل مبلغ شهري مقطوع بالاتفاق بينهما.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.وزارة التجارة والاستثمار التستر التجاري حائل
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 08:22 PM
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن متستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين عدد من الوافدين من العمل باسم المؤسسة التابعة له، والتي تختص في نشاط المقاولات بمدينة حائل مقابل مبلغ شهري مقطوع بالاتفاق بينهما.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
، "التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافدين ومكنهم من العمل لحسابهم الخاص بقطاع المقاولات في حائل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافدين ومكنهم من العمل لحسابهم الخاص بقطاع المقاولات في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.