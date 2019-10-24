- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ناشد مريض يبلغ من العمر (٦٠ عامًا) من أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية، توفير جهاز كهربائي للوقوف عليه.
وقال المواطن في مناشدته لـ"الخليج 365": "إنني رجل كبير في السن وأعاني من أمراض مختلفة، وجلطتين دماغية، ولا أستطيع المشي، ونصحني الأطباء بتوفير جهاز للوقوف عليه والمتوفر في مستلزمات الأجهزة الطبية".
وأضاف أن عدم وجود الجهاز في البيت يزيد من الآلام في المفاصل والأعصاب بجسمي، وتوفره يساعدني يوميًّا بالوقوف عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز، خاصة وأنه يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي، ولديه أسرة وعددها ١٠ يعولهم، مناشداً بتوفير الجهاز.
وتحتفظ "الخليج 365" بالتقارير الطبية للحالة، وللتواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 08:04 PM
يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي ولديه أسرة عددها ١٠
ناشد مريض يبلغ من العمر (٦٠ عامًا) من أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية، توفير جهاز كهربائي للوقوف عليه.
وقال المواطن في مناشدته لـ"الخليج 365": "إنني رجل كبير في السن وأعاني من أمراض مختلفة، وجلطتين دماغية، ولا أستطيع المشي، ونصحني الأطباء بتوفير جهاز للوقوف عليه والمتوفر في مستلزمات الأجهزة الطبية".
وأضاف أن عدم وجود الجهاز في البيت يزيد من الآلام في المفاصل والأعصاب بجسمي، وتوفره يساعدني يوميًّا بالوقوف عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز، خاصة وأنه يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي، ولديه أسرة وعددها ١٠ يعولهم، مناشداً بتوفير الجهاز.
وتحتفظ "الخليج 365" بالتقارير الطبية للحالة، وللتواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).
، مريض يناشد مساعدته في توفير جهاز يساعده على الوقوف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مريض يناشد مساعدته في توفير جهاز يساعده على الوقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.