، مريض يناشد مساعدته في توفير جهاز يساعده على الوقوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي ولديه أسرة عددها ١٠

ناشد مريض يبلغ من العمر (٦٠ عامًا) من أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية، توفير جهاز كهربائي للوقوف عليه.

وقال المواطن في مناشدته لـ"الخليج 365": "إنني رجل كبير في السن وأعاني من أمراض مختلفة، وجلطتين دماغية، ولا أستطيع المشي، ونصحني الأطباء بتوفير جهاز للوقوف عليه والمتوفر في مستلزمات الأجهزة الطبية".

وأضاف أن عدم وجود الجهاز في البيت يزيد من الآلام في المفاصل والأعصاب بجسمي، وتوفره يساعدني يوميًّا بالوقوف عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز، خاصة وأنه يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي، ولديه أسرة وعددها ١٠ يعولهم، مناشداً بتوفير الجهاز.

وتحتفظ "الخليج 365" بالتقارير الطبية للحالة، وللتواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).