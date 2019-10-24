الجبير يكشف عن الأسلوب الأمثل لإجبار النظام الإيراني على الجلوس حول طاولة المفاوضات.. ويعلق على آخر...

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التهدئة لا تنفع مع النظام الإيراني، مشيراً إلى أن ممارسة الضغوط هي ما ستجبرهم على الجلوس حول طاولة المفاوضات.

وفي حديثه لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية قال الجبير أنه على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في تحمل العقوبات أم العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي، على الرغم من أنهم يشترطون رفع العقوبات الأميركية قبل أي تفاوض.

وأتبع “على إيران أن تدفع ثمن تصرفها العدائي، لا يمكن بأي حال أن تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان أخرى ولا تتوقع أي عواقب”، مضيفاً أن المملكة لا تسعى بأي حال لتغيير النظام في إيران بل تسعى لتغيير السلوك متسائلاً “لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟”.

وحول الشأن اليمني كشف الجبير عن قرب اتفاقٍ بين الحكومة والمجلس الانفصالي في جنوب البلاد.