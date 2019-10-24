أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا الجمعة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم إن مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضاً الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك وكذلك منطقتي مكة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما توقعت تكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية الى جنوبية شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على بعض مناطق المملكة غدًا الجمعة: