إصابة 13 شخصًا في حادث مروري وقع على طريق الملك عبدالله بالمدينة

أصيب 13 شخصًا عصر اليوم الخميس، في حادث مروري وقع على طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مقابل حي الخالدية بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في الرابعة و53 دقيقة من عصر اليوم الخميس بلاغًا يفيد بوقوع حادث في طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مقابل حي الخالدية واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات.

وأكد أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية، اثنتين منها فرق عناية متقدمة بقيادة القيادة الميدانية، مشيرًا إلى أنه عند وصول الفرق الإسعافية وبداية عملية الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 إصابة تم نقل 11 حالة فيما تم معالجة حالتين في الموقع.

وتابع أنه جرى نقل أكثر الحالات لمستشفى المدينة العام بعد التنسيق مع عمليات الشئون الصحية .

