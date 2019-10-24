فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية على رتبة «جندي»

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العامّ على رتبة «جندي» للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر– التوظيف» ابتداءً من يوم الأحد المقبل الساعة العاشرة صباحًا، حتى يوم الخميس 3/ 3/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بالدخول عبر الرابط (اضغط هنا): .
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