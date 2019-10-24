وصول 10 نمور من إيطاليا إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض

كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن عن وصول 10 نمور على متن شحنة قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في فعاليات «موسم الرياض».
وأوضحت الشركة -عبر حسابها الرسمي على «تويتر»- أن نقل النمور تطلب عناية خاصة منذ تحميلها وحتى وصولها على متن طائرة من طراز بوينج 747.
ويشهد موسم الرياض لأول مرة في المملكة منطقة سفاري مفتوحة تجمّع عددًا من الحيوانات الأليفة والمفترسة، وذلك في منتجع «نوفا»، حيث المتعة بمشاهدة الحيوانات البرية والنادرة عن قرب وفي بيئتها الطبيعية، في تجربة لا تُنسى، وذلك بداية من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.
ويتشوق عدد من زوار موسم الرياض لخوض التجربة الفريدة التي تعوَد السائح السعودي في السابق أن يعيشها في عدد من دول العالم.
يُذكر أن موسم الرياض يشهد نجاحًا كبيرًا ويسجّل أرقامًا قياسية لعدد الزوار؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بيع 8.3 مليون تذكرة في 10 أيام، بينما تجاوز عدد زوار 5 مواقع 3 ملايين زائر.
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