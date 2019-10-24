بالصور.. أمانة الطائف تزيل 180 طنّ «شوائب» من عَبّارات تصريف السيول

نفّذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع – الإدارة العامة للتشغيل والصيانة – برنامجًا لإزالة الشوائب والعوائق الترابية من عبارات تصريف مياه السيول، وشمل البرنامج أكثر من 50 عبارة، بالإضافة إلى قنوات ومناهل التصريف الفرعية.

وجرى خلال البرنامج إزالة أكثر من 180 طنًّا من الأتربة والعوائق التي تشمل الصخور وأغصان الأشجار والطين والتجمعات المائية التي تشكلت عقب الأمطار والأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل أعمال النظافة لمسارات العبارات وصيانتها من خلال الفحص الكامل من المداخل وحتى المخارج، ورفع الأتربة والأشجار والمخلفات التي جرفتها السيول والأمطار للعبارات.

وبيَّنت الوكالة أن خطتها لهذا العام تأتي بالتعاون مع الوكالات والبلديات الفرعية والإدارات الإشراقية على التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشكل فوري، بالإضافة إلى نشر فرق ميدانية لمتابعة الحالات.