«العمل» توضح شروط توظيف زوجة المواطن في القطاع الخاص

أوضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية «زوجة المواطن» أو «الوافد الخاص»، في العمل بالقطاع الخاص، دون نقل الكفالة إلى المنشأة التي ستعمل بها.
وتلقّت الوزارة -عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا قالت فيه إحدى المتابعات، «عندي مشغل تجميل وأريد إحضار زوجة مواطن للعمل بمهنة (كوافيرة)؛ فهل أنقل كفالتها أو تبقى على كفالة زوجها المواطن؟».
وقالت الوزارة، إن الوافد الخاص أو «زوجة المواطن» مسموح لها بالعمل في القطاع الخاص دون نقل كفالتها إلى المنشأة».
ويتضمّن دليل «خدمات الوافد الخاص»، الذي توفّره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التعريف بالخدمات الشاملة لطبيعة عمل الوافد الخاص، حيث يتم تنفيذ الخدمة المتاحة بهذا الشأن من خلال «بوابة الأفراد» فقط، بينما تتاح خدمة الموافقة على نقل خدمة وافد خاص، لمستخدمي بوابة الأفراد من نوع «عمالة– منشآت سعوديين»، وتبدأ إجراءات الخدمة بتقديم طلب «نقل خدمة» مكتمل من المنشأة طالبة النقل، وتنتهي إجراءات الخدمة بموافقة أو رفض المتعاملين عبر «بوابة الأفراد».
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