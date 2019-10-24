«الإسكان»: الانتهاء من تطوير «مخطط السليل» بالرياض وجهوزيته أمام المستفيدين لبدء أعمال البناء

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، مخطط السليل الواقع في منطقة الرياض، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيه من سفلته وتسوية وتصريف السيول، امتدادًا لمجهودات الوزارة في تطوير كل المخططات بجميع مناطق المملكة.

وتبلغ مساحة مخطط السليل 673،129 مترًا مربّعًا، ويوفر 593 قطعة سكنية بمتوسط مساحة 600 متر مربع للقطعة الواحدة.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها، والبالغ عددها أكثر من 150 مخططًا سكنيًّا، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد سلم أكثر من ٦٥ ألف قطعة أرض سكنية مجانية، منذ بداية العام الجاري، وما تزال تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

كما أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان، زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني"، ثم اختيار "نظام الحجز الإلكتروني"، ومن ثم الضغط على خيار نوع المشروع، واختيار منتج الأرض، عبر الموقع الإلكتروني، واختيار المخطط المناسب واختيار القطعة وبعد ذلك، إكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم كل التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.