بدء التشغيل التجريبي لقطار الحرمين بين مكة والمدينة.. الأسبوع المقبل

يبدأ التشغيل التجريبي لقطار الحرمين الأسبوع المقبل، استعدادًا لاستئناف الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن توقف بسبب حريق محطة السليمانية.

وقد أخليت المحطة من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق، ظهر يوم الأحد 30 محرم 1441ه، وأسهمت أنظمة الإنذار المبكر في سلامة الجميع بشكل فعال.

ورغم أن الحريق استمر لمدة 15 ساعة متمركزا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق قد عزلت أدوار المحطة، مما وفر حماية للأدوار( الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى القبو)،حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل، كما أن الحريق لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي مكَن المُشغل من إعادة حركة القطارات مروراً من المحطة المتضررة دون التوقف بها، والتوقف بباقي المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.