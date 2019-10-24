نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الرقيب أول «عتودي»

نقل نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد رقيب أول ضيف الله بن إبراهيم محمد عتودي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحدّ الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أنّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أنَّ ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العزّ والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.