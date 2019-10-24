بحثا ملفات عدة.. النائب العام يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في سيول

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظيره الكوري الجنوبي «يون سوك يول»، في مقر النيابة العليا في سيول.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية وكوريا الجنوبية.

واستعرضا خلال اللقاء الذي حضره مساعد المدعي العام وعدد من القيادات في النيابة العامة الكورية الجنوبية؛ العلاقات بين البلدين فيما يخص الجوانب النيابية والعدلية، وبحثا مدى التقدم والتطور الذي تحقق لهذه العلاقة منذ الزيارة التي قام بها المدعي العام الكوري إلى المملكة في عام 2009.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعد الاجتماع، البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، منوهًا بأن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة. وأشار إلى أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى النهوض بالمملكة في كافة الجوانب، ومنها النيابية والعدلية.

وتقدم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ببالغ شكره للمدعي العام الكوري، على ما لقيه هو والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة.