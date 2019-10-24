

الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

دشّن فريق الاتفاق مواجهات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير

ورغم إضاعة البرازيلي روجيريو كوتنيهو ضربة جزاء اتفاقية في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول إلا أن السلوفاكي فيليب كيش استغل خطأ خارج منطقة الجزاء وأرسل كرة قوية على يسار أيمن المثلوثي حارس العدالة معلنة الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 70 ليرفع الاتفاق رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا ، فيما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

// انتهى //

19:53ت م

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الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسدشّن فريق الاتفاق مواجهات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بانتصار على ضيفه العدالة بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .ورغم إضاعة البرازيلي روجيريو كوتنيهو ضربة جزاء اتفاقية في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول إلا أن السلوفاكي فيليب كيش استغل خطأ خارج منطقة الجزاء وأرسل كرة قوية على يسار أيمن المثلوثي حارس العدالة معلنة الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 70 ليرفع الاتفاق رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا ، فيما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.// انتهى //19:53ت م0225

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الاتفاق يحقّق أول انتصارات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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