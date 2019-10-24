السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحاملي الدكتوراه



عرعر 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين للرجال والنساء في عدد من التخصصات بدرجة (أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستـاذ مساعـد)، وذلك في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، وترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا إلكترونياً على موقع الجامعة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد القادم وعلى مدار العام , مبينة أن الشروط أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً,بالإضافة إلى معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة وغيرها من الشروط المعلنة.

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19:13ت م

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