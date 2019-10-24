شكرا لقرائتكم مشهد بديع .. تساقط المياه من شلالات جبال شرق الحجر في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-24 مشهد بديع .. تساقط المياه من شلالات جبال شرق الحجر في العلا متابعات الخليج 365 - العلا Advertisements تساقطت المياه من شلالات جبال شرق الحجر في محافظة العلا بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم. ووثق مواطنون بالفيديو هذا المشهد البديع حيث شقت المياه طريقها من فوق قمة الجبل حتى السفح.







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