أهالي الدرب يشيعون الشهيد عتودي

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - واس

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أدّى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني , وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع قرية أبو العشر التابعة لمحافظة الدرب , صلاة الميت على الشهيد رقيب أول ضيف الله بن ابراهيم محمد عتودي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب , تعازي ومواساة القيادة الرشيدة – أيدها الله ـ وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان ، لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد العتودي ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.