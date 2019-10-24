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سوق الأسهم ينهي أسبوع الصعود
بتداولات تجاوزت 2.3 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.92 نقطة ليقفل عند مستوى 7913.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلية, وأسيج, والوحة, وأسترا الصناعية، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس، وسابتكو، وساسكو، ونماء للكيماويات، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.88% و 4.38% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وعناية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 26.50 نقطة ليقفل عند مستوى 3948.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.1 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 683 صفقة.
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