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13 إصابة في حادث على الدائري الثاني بالمدنية المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصيب 13 شخصًا في حادث على الدائري الثاني بالمدينة المنورة مقابل حي الخالدية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 16:53 من عصر اليوم الخميس بلاغًا يفيد بوقوع حادث في طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مقابل حي الخالدية واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية اثنتين منها عناية متقدمة بقيادة القيادة الميدانية.
وبيّن السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية وبداية عملية الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 إصابة تم نقل 11 حالة فيما تم معالجة حالتين في الموقع لافتًا إلى أنه تم نقل أكثر الحالات لمستشفى المدينة العام بعد التنسيق مع عمليات الشؤون الصحية.
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