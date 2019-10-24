فيديو وصور.. حريق يلتهم أكبر منزل شجرة في العالم 

2019-10-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت إدارة إطفاء الحرائق في ولاية تينيسي الأمريكية، إن أكبر منزل شجرة في العالم، تحول إلى رماد، ليلة أمس، بعد اندلاع حريق لم يتم السيطرة عليه.

ومنزل الشجرة، هو عبارة عن مبنى بين جذع أو فروع شجرة كبيرة، ويكون مرتفعًا بطبيعة الحال عن سطح الأرض، ويمكن استخدامه للترفيه أو العمل.

وبحسب شبكة “ABC” الأمريكية، يطلق على بيت الشجرة المحترق اسم The Minister’s Tree House، ويقع في ولاية تينيسي الأمريكية، على ارتفاع 100 قدم، ويتميز بمدرجات وسلالم، ويمتد عبر سبعة فروع أشجار ضخمة، وهو الأكبر من نوعه في العالم.

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وتلقى المسؤولون مكالمة مفادها، اشتعال النيران في الشجرة في الساعة الـ 10:30 مساءً، لكن عند وصول قوات الإطفاء إلى المكان، كانت احترقت عن بكرة أبيها بالفعل، وفي النهاية، تمكن المسؤولون من احتواء النيران حتى لا ينتشر الحريق في الغابة.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، لكن شهدت تلك الليلة أمطارًا وبرقًا، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات جراء الحريق.