السير الذاتية للوزراء المعينين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 1996 - 1998: عمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001 - 2013: ممثلا لشركة «بوينج» في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائبا لرئيس المجلس ومن ثم رئيسا لمجلس الإدارة.

2003 - 2017: شريكا مؤسسا ورئيسا لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017: مستشارا بمكتب ولي العهد حتى تعيينه مستشارا في وزارة الخارجية.

2018 - 2019: كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019: حتى تاريخه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا.

2017: حتى تاريخه عضوا بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية. المهندس صالح الجاسر وزير النقل Advertisements 1983 - 1989: مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.

1990 - 1995: مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

1995 - 2000: مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

2000 - 2003: مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

2003 - 2010: مديرا عاما تنفيذيا بشركة عبداللطيف جميل لقطاع (لكزس)، ثم لعمليّات (تويوتا).

2010 - 2014: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

2014 - 2019: مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها. الدكتور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مدير لمركز المعلومات الوطني.

رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة، بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي. صالح العثيم نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

1409 - 1411 - مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي.

1411 - 1424: دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري.

1424 - 1428: مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات.

1431 - 1435: مدير إدارة الفضاء الالكتروني.

1435 - 1441: مدير الإدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة.

عضو اللجنة العلمية التنفيذية لّلجنة العليا في الديوان الملكي.

عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي. الدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني 1999 - 2000: معيدا بكلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود.

2007 - 2015: مديرا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية - عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات - جامعة الملك سعود.

2011 - 2012: مستشارا ومشرفا على البوابة الإلكترونية - عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات - جامعة الملك سعود.

2011 - 2015: أستاذا مساعدا بقسم علوم الحاسب - كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود.

2012 - 2015: مشرفا على النظام المالي والإداري (مدار) - جامعة الملك سعود. الدكتور طارق الشدي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية

1992: رئيسا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992.

1995 - 2001: مديرا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية.

2007 - 2013: مستشارا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسا لفريق التطوير التقني.

2013 - 2014: مديرا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليا).

2014 - 2017: مديرا عاما لمركز المعلومات الوطني.

2018 - 2019: مشرفا عاما على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني.

2018 - حتى تاريخه: وكيلا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير.

- مستشارا في العديد من القطاعات الحكومية.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.