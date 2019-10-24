أمير مكة ونائبه يطلعان على أداء الاتصالات في حج 1440

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه بدر بن سلطان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440.

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واشتمل التقرير الذي سلمه لهما مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري على تفصيل عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج، إذ تجاوز استهلاك البيانات معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك.

واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج، لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضا بنسبة 22.7%، فيما نفذت 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.

من مؤشرات أداء الاتصالات: