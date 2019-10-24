7 أوامر ملكية تعيد هيكلة الخارجية والنقل والذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 7 أوامر ملكية تقضي بإعفاء وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له، وإعفاء وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر بدلا منه. الفرحان وزيرا للخارجية الرقم : أ /‏ 104 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا : يعفى الدكتور /‏ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه. ثانيا: يعين الأمير /‏ فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. العساف وزير دولة الرقم : أ /‏ 105 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا: يعين الدكتور /‏ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الجاسر وزيرا للنقل الرقم : أ /‏ 106 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا: يعفى الدكتور /‏ نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه. ثانيا: يعين المهندس /‏ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. Advertisements الغامدي رئيسا لهيئة الذكاء الاصطناعي الرقم : أ /‏ 107 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا: يعين الدكتور /‏ عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. العثيم نائبا لرئيس هيئة الذكاء الاصطناعي الرقم : أ /‏ 108 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا: يعين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني الرقم : أ /‏ 109 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا: يعين الدكتور /‏ عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الشدي رئيسا لإدارة البيانات الوطنية الرقم : أ /‏ 110 التاريخ : 24 /‏ 2 /‏ 1441هـ أولا: يعين الدكتور /‏ طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



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