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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير جمهورية غينيا بيساو
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 06:55 PM
بحث سبل تعزيزها وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"الجبير" يستعرض سبل تطوير العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يستعرض سبل تطوير العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو ،
المصدر : الخليج 365
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