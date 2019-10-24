محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة آل دعيلج والشاهين بزواج الشاب فهد عبدالرحمن آل دعيلج، على كريمة وليد إبراهيم الشاهين، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفل جمع من الشخصيات والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "فهد آل دعيلج"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. Advertisements 24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 06:21 PM أفراح آل دعيلج والشاهين أفراح آل دعيلج والشاهين احتفلت أسرة آل دعيلج والشاهين بزواج الشاب فهد عبدالرحمن آل دعيلج، على كريمة وليد إبراهيم الشاهين، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفل جمع من الشخصيات والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "فهد آل دعيلج"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. الكلمات المفتاحية ، أفراح آل دعيلج والشاهين ،

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