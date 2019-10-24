، "مهارة" تنظم يومًا ترفيهيًّا لمنسوبيها في الشرقية ،

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نظمت شركة "مهارة" للموارد البشرية مؤخرًا، الحفل السنوي الترفيهي لمنسوبيها، في أحد المنتجعات السياحية بالمنطقة الشرقية، شارك فيه جميع الموظفين والعاملين بإدارات الشركة.
وتضمن حفل منسوبي الشركة في المنطقة الشرقية، أنشطة وفعاليات ترفيهية ورياضية ووجبة عشاء، أقامتها الشركة بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية.
جاء الحفل في إطار سلسلة برامج اجتماعية تنظمها الشركة للعمل بروح الفريق الواحد.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مهارة، يوسف بن محمد القفاري: الغرض من مثل هذه المناسبات تعزيز الترابط والتواصل بين منسوبي مهارة، وخلق بيئة عمل مثالية تسهم في رفع مستويات الأداء والإنتاج لدى الزملاء منسوبي الشركة.
وأضاف: نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقوية أواصر الترابط الاجتماعي بين منسوبي مهارة من جهة، وممارسة النشاطات الترفيهية والرياضية والتعارف واكتشاف المهارات من جهة أخرى.
وأشار القفاري إلى أن مثل هذه الأيام تلقى استحسان الجميع، وتعتبر أحد عوامل التجديد للطاقة الفردية والوظيفية؛ إذ تٌقام في عدد من المناطق لمنسوبي مهارة للمشاركة في البرامج المختلفة؛ حيث يجتمع الموظفون في جو أخوي بزي وطابع غير رسمي بعيداً عن أجواء العمل اليومية.
يُذكر أن شركة مهارة للموارد البشرية، تُنظم اليوم الترفيهي المفتوح للموظفين في أربع مناطق بالمملكة "الوسطى، الغربية، الشرقية، القصيم"، وذلك مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى هذه المناطق تباعاً، لترسيخ الروح الجماعية لتجديد الأفكار والعودة لأداء الأعمال بمعنويات مرتفعة.
مهارة المنطقة الشرقية
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 06:02 PM
شارك فيه جميع الموظفين بإدارات الشركة"مهارة" تنظم يومًا ترفيهيًّا لمنسوبيها في الشرقية
نظمت شركة "مهارة" للموارد البشرية مؤخرًا، الحفل السنوي الترفيهي لمنسوبيها، في أحد المنتجعات السياحية بالمنطقة الشرقية، شارك فيه جميع الموظفين والعاملين بإدارات الشركة.
وتضمن حفل منسوبي الشركة في المنطقة الشرقية، أنشطة وفعاليات ترفيهية ورياضية ووجبة عشاء، أقامتها الشركة بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية.
جاء الحفل في إطار سلسلة برامج اجتماعية تنظمها الشركة للعمل بروح الفريق الواحد.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مهارة، يوسف بن محمد القفاري: الغرض من مثل هذه المناسبات تعزيز الترابط والتواصل بين منسوبي مهارة، وخلق بيئة عمل مثالية تسهم في رفع مستويات الأداء والإنتاج لدى الزملاء منسوبي الشركة.
وأضاف: نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقوية أواصر الترابط الاجتماعي بين منسوبي مهارة من جهة، وممارسة النشاطات الترفيهية والرياضية والتعارف واكتشاف المهارات من جهة أخرى.
وأشار القفاري إلى أن مثل هذه الأيام تلقى استحسان الجميع، وتعتبر أحد عوامل التجديد للطاقة الفردية والوظيفية؛ إذ تٌقام في عدد من المناطق لمنسوبي مهارة للمشاركة في البرامج المختلفة؛ حيث يجتمع الموظفون في جو أخوي بزي وطابع غير رسمي بعيداً عن أجواء العمل اليومية.
يُذكر أن شركة مهارة للموارد البشرية، تُنظم اليوم الترفيهي المفتوح للموظفين في أربع مناطق بالمملكة "الوسطى، الغربية، الشرقية، القصيم"، وذلك مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى هذه المناطق تباعاً، لترسيخ الروح الجماعية لتجديد الأفكار والعودة لأداء الأعمال بمعنويات مرتفعة.
، "مهارة" تنظم يومًا ترفيهيًّا لمنسوبيها في الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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