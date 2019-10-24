السعودية اليوم / المجلس التعليمي لإدارة تعليم صبيا يعقد جلسته الأولى للعام الحالي



صبيا 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس

افتتح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم ، الجلسة الأولى للمجلس التعليمي للعام الحالي بإدارة تعليم صبيا، بحضور مساعدِيه للشؤون المدرسية، والتعليمية، وأعضاء المجلس التعليمي، وذلك بمركز القيادات بالإدارة.

وقال الحازمي : إن هناك حزمًا وقرارات، ومحكات اختبارات على مستوى الإدارة والوزارة ، ستقاس إدارة التعليم وفقها، مما يحتم علينا الوقوف بقوة لمتابعة وتنفيذ خطة العمل التي نعمل عليها، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، وأن تكون خطط مكاتب التعليم متوائمة مع خطط الإدارة، مؤملًا من المجلس التركيز على تجويد التحصيل الدراسي، بإعادة فرز نتائج الاختبارات لمدارس مكاتب التعليم، والعمل على تحسينها، مؤكدًا أننا نتطلع لحوكمة أداء إدارة التعليم، وتحسين نتائج المنظومة، من خلال التركيز على قاعة الدرس، وتحسين النتائج بكل صورة ممكنة، دون مبالغة أو تهوين من هذه النتائج.

وتضمنت الجلسة عددًا من المحاور شملت استعراض القواعد التنظيمية للمجالس التعليمية للمناطق والمحافظات ، إلى جانب استعراض مبادرة التنمية المهنية الإلكترونية ، التي تم العمل عليها من قبل مكتب تعليم فيفاء ، فيما تخللت الجلسة العديد من المداخلات للأعضاء، وخُتمت الجلسة الأولى للمجلس التعليمي لهذا العام بعدد من التوصيات المقترحة.

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18:46ت م

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