السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بالأحساء وجمعية البر يبحثان سبل التعاون بين الجانبين



الاحساء 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

بحثت الكلية التقنية للبنات في الأحساء وجمعية البر، سبل التعاون بين الجانبين فيما يخدم الأسر المحتاجة وتطوير مهاراتهن المهنية، من خلال تخصيص برامج تدريبية وتقنية لهنّ، إضافة إلى دعم البرامج التوعوية والتثقيفية التي ترعاها الجمعية.

جاء ذلك خلال لقاء عميدة الكلية التقنية للبنات بالهفوف سارة الصرعاوي اليوم عضوات جمعية البر وذلك في مقر الجمعية بالمحافظة.

وناقش اللقاء رؤية الجمعية ورسالتها والتعريف بخدماتها التطوعية، وأهم اللجان فيهاـ إضافة إلى استعراض إجمالي نفقات البرامج والمشاريع وأهم المبادرات التي تقوم عليها الجمعية.

كما تخلل الاجتماع مناقشة مبادرة التدريب المجتمعي "أُتقن" والتعريف بها وعرض تنفيذها لمستفيدات الجمعية حيث يعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج المساهمة في إكساب المجتمع مهارات تفي باحتياجاتهن المستقبلية.

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18:44ت م

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