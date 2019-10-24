

بغداد 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

لقي مدير ناحية آبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى حارث الربيعي, ورئيس المجلس البلدي للناحية سعد الصريوي ونجله مصرعهم اليوم, في حادثين أمنيين منفصلين.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن مسلحًا أطلق النار على مدير الناحية فأرداه قتيلًا بالحال ، فيما قتل رئيس مجلس الناحية ونجله في حادث مماثل.

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18:44ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل مسؤولين محليين اثنين في حادثين أمنيين منفصلين في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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