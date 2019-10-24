السعودية اليوم / وفد من جامعة السلطان بسلطنة بروناي يزور جامعة أم القرى



مكة المكرمة 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس

التقى وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الوهاب الرسيني اليوم ، بوفد جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في سلطنة بروناي برئاسة الدكتور زياد عبد الرزاق مدير برامج الدراسات العليا بجامعة السلطان الشريف.

ورحب الدكتور الرسيني بالوفد الزائر، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن ما تضمه جامعة أم القرى من برامج وكليات ومعاهد ومراكز بحثية ،و الدور الذي تقدمه الجامعة عالميا، ومن ذلك تقديم المنح العلمية لنحو 40 جنسية حول العالم؛ لدراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية.

وأكد الوكيل أن الجامعة تتميز ببرامجها في مجالات الدراسات العليا بمختلف التخصصات، مرحبا بالتعاون مع جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في عدد من المجالات التعليمية والبحثية، خصوصاً في جوانب الدراسات العليا والأبحاث.

من جهته، نوه الدكتور زياد عبد الرزاق بدور جامعة أم القرى ومكانتها العلمية والبحثية في العلوم الإنسانية والشرعية والعلمية، مشيرا إلى إمكانية التوسع في التعاون لكسب الخبرات من جامعة أم القرى في العديد من المجالات.

واختتمت الجولة بزيارة الوفد لشركة "وادي مكة" والتعرف على برامجها وانشطتها ومجالات الشركات الناشئة، وما تقدمه من مشاريع بحثية وعلمية هادفة وابتكارات.

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18:44ت م

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