السعودية اليوم / قائد القوات البحرية الملكية السعودية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

قام معالي قائد القوات البحرية الملكية

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الكلية قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن، واستمع معاليه إلى إيجاز عن الكلية.

عقب ذلك التقى معالي الفريق بضباط القوات البحرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم التي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.

// انتهى //

18:35ت م

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الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسقام معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الكلية قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن، واستمع معاليه إلى إيجاز عن الكلية.عقب ذلك التقى معالي الفريق بضباط القوات البحرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم التي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.// انتهى //18:35ت م0202

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