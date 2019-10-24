السعودية اليوم / جامعة الجوف تعلن عن مواعيد اختبارات " IELTS "



سكاكا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الجوف اليوم عن مواعيد انطلاق الاختبارات الدولية IELTS ، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الجوف، بعد توقيع الاتفاقية بين الجامعة و شركة IELTS مؤخرًا .

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت المقبل الموافق 26/10/2019م للطلاب والطالبات من داخل الجامعة وخارجها، بمبنى عمادة السنة التحضيرية الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية.

ودعت الجامعة، الراغبين في التسجيل من منسوبيها، بالدخول على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDACN5taS9xL_VAtgm7OVZJYfiDJbFoYxVcncUbFFUEvuCDQ/viewform

كما دعت الراغبين في التسجيل من غير المنتسبين إليها بالدخول على الرابط :

https://my.ieltsessentials.com

// انتهى //

18:16ت م

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