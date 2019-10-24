السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار وشبه انعدام للرؤية على المدينة المنورة ومحافظاتها



المدينة المنورة25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - العيص - العلا - بدر - خيبر -وادي الفرع – ينبع) ، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة 11مساءً هذا اليوم بمشيئة الله.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

//انتهى//

18:10ت م

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