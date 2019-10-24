السعودية اليوم / اختتام ورشة عمل "تعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية" في الرياض



الرياض 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس

اختتمت في الرياض اليوم، ورشة عمل "تعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية

واستعرض المشاركون في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التي تم تطويرها بهدف تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية واسترداد الأصول، وشددوا على أهميتها في مساعدة الممارسين على بناء القدرات والمهارات في معالجة قضايا التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

مما يذكر أن ورشة العمل تعد الثانية التي تعقد بهذا الخصوص بعد ورشة العمل التدريبية الأولى التي عقدت في عام 2014م، وشارك فيها نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات (الداخلية، الخارجية، والعدل)، وهيئات (الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات)، والنيابة العامة، ورئاستي (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

// انتهى //

17:20ت م

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الرياض 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واساختتمت في الرياض اليوم، ورشة عمل "تعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية " التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بنادي ضباط قوى الأمن خلال الفترة من 21 إلى 25 صفر 1441هـ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) تحت إشراف اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في المملكة.واستعرض المشاركون في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التي تم تطويرها بهدف تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية واسترداد الأصول، وشددوا على أهميتها في مساعدة الممارسين على بناء القدرات والمهارات في معالجة قضايا التعاون الدولي في المسائل الجنائية.مما يذكر أن ورشة العمل تعد الثانية التي تعقد بهذا الخصوص بعد ورشة العمل التدريبية الأولى التي عقدت في عام 2014م، وشارك فيها نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات (الداخلية، الخارجية، والعدل)، وهيئات (الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات)، والنيابة العامة، ورئاستي (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.// انتهى //17:20ت م0184

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