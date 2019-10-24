السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان



الخرطوم 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أنهى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي زيارته إلى السودان، متعهداً بدعم الحكومة الانتقالية والشعب السوداني.

وأجرى المسؤول الأممي بحسب بيان صادر عن البرنامج نشر اليوم، اجتماعات مع قادة الحكومة كما أشرف من كوستي بولاية النيل الأبيض على إطلاق أول ثلاث حاويات تولت عملية نقل المواد الغذائية عبر نهر النيل إلى جنوب السودان محملة بنحو 4500 طن من الأغذية التي تم شراؤها من الأسواق المحلية بعد أن توقفت الملاحة النهرية بين البلدين منذ عام 2011.

ونقل البيان عن بيزلي، بعد لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قوله: إن هذا فجر جديد للسودان، البلد الذي يمكن أن يؤثر إيجابياً على مستقبل المنطقة بأسرها".

وأضاف "كان برنامج الأغذية العالمي ولا يزال شريكاً للشعب السوداني منذ عهد طويل، ونحن على استعداد تام لدعم الحكومة والشعب في هذه اللحظة التاريخية".

ويعد نقل السلع عبر النيل فعال من حيث التكلفة ويوفر ممراً بديلاً للنقل البري بين البلدان – وهو مهم في موسم الأمطار عندما تغلق الطرق.

وتمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال مساعدات إنسانية بلغت 265 ألف طن عبر الحدود البرية إلى جنوب السودان منذ عام 2014.

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17:17ت م

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