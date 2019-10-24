السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل السفيرة المفوضة فوق العادة للمملكة البلجيكية لدى المملكة



الرياض 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، السفيرة المفوضة فوق العادة للمملكة البلجيكية لدى المملكة دومينيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون في المجال الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.

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17:07ت م

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