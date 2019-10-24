السعودية اليوم / "الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات قيمة وجودة عالية على أرض الواقع, حيث سيقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز.

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17:01ت م

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