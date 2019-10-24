شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم هندي تعمد تصوير موظفة والان مع التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على مقيم آسيوي تعمد تصوير موظفة والتحرش بها . وقال موقع سبق السعودي، أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة. وبحسب الموقع، كان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.

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