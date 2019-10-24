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191 عارضًا من 22 دولة يتنافسون في معرض عالم الجمال بجدة
المملكة تستأثر بنسبة 16% من إجمالي المبيعات في المنطقة
متابعات الخليج 365 - جدة
تستضيف مدينة جدة الأحد القادم فعاليات معرض عالم الجمال (بيوتي وورلد) في دورته الثانية حيث يجمع أكثر من 191 عارضًا من 22 دولة وسط تواجد كبريات شركات الجمال والرفاهية السعودية.
ويستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي وعدد من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة.
ويطلع المعرض المتخصصين والمستثمرين في مجال الجمال على التجارب الناجحة عالميًا، والتعرف على الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات في هذا المجال الحيوي الهام ، في الوقت الذي تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة ’يورومونيتور إنترناشيونال‘ بأنّ المملكة تُعتبر أضخم أسواق مستحضرات العناية الشخصية والجمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيّما وأنها تستأثر بنسبة 16% من إجمالي المبيعات في المنطقة.
ويستهدف المعرض آلاف المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين ومحترفي صناعة الجمال من جميع أنحاء المملكة، ويأتي المعرض بتنظيم من شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط وشركة الحارثي للمعارض ويشمل أقسامًا مختلفة من المنتجات هي العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر والأظافر ولوازم الصالونات، والآلات والتغليف والمواد الخام، والعناية الشخصية والنظافة.
كما تشمل فعاليات المعرض تنظيم “أكاديمية الجمال” بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وسيقوم خبراء الشعر ومستحضرات التجميل الطموحون إلى جانب مديري صالونات التجميل بسلسلة من ورش العمل والندوات التخصصية بإشراف فريق من الخبراء العالميين ذوي المؤهلات العالية.
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